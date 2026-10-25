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Я хочу сохранить армию численностью 800 тысяч военных, - Зеленский

21:15 25.10.2026 Вс
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Я хочу сохранить армию численностью 800 тысяч военных, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Численность Вооруженных сил Украины важно сохранить на уровне 800 тысяч военных, чтобы обеспечить полную безопасность страны. Однако она может быть другой, если Украина станет членом НАТО.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для ведущей "ТСН.Неделя" Аллы Мазур.

По словам главы государства, он не обсуждает и не будет обсуждать численность украинской армии ни с российской стороной, ни с американской.

На этом фоне Зеленский напомнил, что речь идет о вопросе исключительно внутреннего характера.

"Если у меня достаточно финансов, я хочу сохранить армию 800 тысяч человек. Если мы в НАТО - количество может быть 800 тыс и меньше", - заявил президент.

Как пояснил Зеленский, вопрос заключался в том, кто готов и будет финансировать Вооруженные силы Украины.

"И это мой вопрос с НАТО", - подытожил глава государства.

Кстати, ранее Зеленский предположил, почему Путин захотел возобновить переговоры с Украиной.

Также он рассказал, о чем команда президента США Дональда Трампа хочет договориться с Кремлем.

Кроме того, узнайте все главные тезисы из интервью Зеленского о "красных линиях" и мирных переговорах.

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