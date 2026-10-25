Я хочу сохранить армию численностью 800 тысяч военных, - Зеленский

Численность Вооруженных сил Украины важно сохранить на уровне 800 тысяч военных, чтобы обеспечить полную безопасность страны. Однако она может быть другой, если Украина станет членом НАТО.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для ведущей "ТСН.Неделя" Аллы Мазур.

По словам главы государства, он не обсуждает и не будет обсуждать численность украинской армии ни с российской стороной, ни с американской.

На этом фоне Зеленский напомнил, что речь идет о вопросе исключительно внутреннего характера.

"Если у меня достаточно финансов, я хочу сохранить армию 800 тысяч человек. Если мы в НАТО - количество может быть 800 тыс и меньше", - заявил президент.

Как пояснил Зеленский, вопрос заключался в том, кто готов и будет финансировать Вооруженные силы Украины.

"И это мой вопрос с НАТО", - подытожил глава государства.