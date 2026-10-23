Кабмин изменил правила бронирования, 100% у ОПК не будет: детали решения
Максимальный уровень бронирования работников теперь не составит 100%, в том числе для предприятий энергетики и ОПК. Кабмин финализовал соответствующие изменения в систему бронирования.
Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
Кабмин принял решение по созданию честных и понятных условий как для тыла, так и для военных.
Критичность предприятий - отныне критичность предприятия будут отделяться от его экономических показателей. Отраслевые и региональные критерии будут обновлены и будут проверены на злоупотребление.
Ограничение 100% брони - полное безусловное бронирование отменяют для всех, поскольку раньше это открывало пространство для злоупотреблений и создание компаний специально под бронь.
В то же время, предприятия ОПК и энергетики в случае производственной потребности смогут подать обоснованное обращение в Координационный центр.
Мобилизационные обязательства - Готовится механизм 100% бронирования при регулярном добровольном привлечении части работников в ряды ВСУ на четко определенный срок с сохранением рабочего места и зарплаты.
"Безусловное полное бронирование нечестно по отношению к служащим и открывает пространство для злоупотреблений. Были компании, созданные специально под бронирование, и это стало бизнесом", - отметил Корецкий.
Министерство обороны и Министерство экономики совместно с бизнесом должны проработать все условия, чтобы правительство утвердило прозрачный и действенный механизм до 1 декабря.
Кроме того, Минобороны усиливает ответственность за уклонение от службы, чтобы правила были одинаковыми для всех.
Главная цель нововведений - навести порядок в системе, искоренить злоупотребления и обеспечить возможность ротаций для военных на фронте.
Напомним, ранее Кабмин готовил изменения по бронированию от мобилизации, которые предусматривали сокращение лимитов для ключевых отраслей и изменение формулы расчета квот.
В частности, правительство хотело сократить бронирование в ОПК до 85%, против чего выступали представители отрасли, после чего Кабинет министров принял соответствующее постановление, оставив проценты на доработку.