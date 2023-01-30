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Данилов успокоил насчет мобилизации и назвал жесткие видео с повестками фейками РФ

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Киев, Понедельник 30 января 2023 21:26
Данилов успокоил насчет мобилизации и назвал жесткие видео с повестками фейками РФ Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Мобилизация в Украине не прекращалась ни на один день. При этом она проходит спокойно и взвешенно.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Достаточное количество людей, которые нужны ВСУ, набирается. Я могу сказать, что возле военкоматов стоят очереди... Люди стоят, чтобы проверить свои данные, при необходимости проводят определенные процедуры, ничего здесь такого нет", - заявил он.

Данилов сообщил, что в последнее время Россия запускает через мессенджеры видео, которое не имеет никакого отношения к мобилизации.

"Одна из ситуаций была, о которой нам докладывал сейчас и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко, когда брали человека, который совершил тяжкое преступление. Рядом были автоматчики. Если я не ошибаюсь, это было убийство. Российская пропаганда все перекрутила якобы у нас таким образом забирают наших военнообязанных", - рассказал он.

Секретарь СНБО добавил, что уровень ИПСО будет расти в геометрической прогрессии.

"Очень внимательно надо относиться ко всей информации в мессенджерах", - подчеркнул он.

Напомним, мобилизация в Украине началась 24 февраля 2022 года. она продолжается постоянно, ведь ВСУ нужны специалисты на новые образцы вооружения.

При этом военный комиссар Львовской области Александр Тищенко объяснил, почему повестки вручают на улице и блокпостах.

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Российская Федерация Алексей Данилов Война России против Украины мобилизация в Украине
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