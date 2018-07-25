Військова прокуратура зООС затримала хабарника

Зловмисник вимагав у громадянина України 5 тисяч доларів

Військова прокуратура Харківського гарнізону зі складу операції Об'єднаних сил (ООС) сьогодні, 25 липня, затримала офіцера С. з сектору УВВБ "Схід" ДПС України, який вимагав з іншого громадянина України грошові кошти за вирішення питання щодо працевлаштування до УВВБ "Схід". Про це йдеться у повідомленні прес-служби операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, даного офіцера затримано у порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Фото: затриманий офіцер наразі усунений з посади

"Офіцер С. вимагав у громадянина України 5 тисяч доларів за вирішення питання щодо призначення на посаду до УВВБ "Схід" ДПС України. Він був безпосередньо затриманий після отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тисяч доларів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на момент затримання офіцер С. усунений із займаної посади.

Наразі вирішується питання про повідомлення офіцеру С. про підозру у скоєнні злочину та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на КПВВ "Маріїнка" затримали бойовика "Донецької народної республіки", який намагався дати хабар співробітникам Держприкордонслужби.

Також повідомлялося, що на Донбасі затримали бойовика так званої "Луганської народної республіки" ("ЛНР"), якого могли направити для вчинення диверсій.

Окрім того, як писало РБК-Україна, на КПВВ "Мар’їнка" затримали інструктора мотострілкового батальйону бойовиків.