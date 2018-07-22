На Донбасі затримали члена "козацтва "ДНР" при спробі дати хабар прикордонникам

Прикордонники виявили при огляді автомобіля Toyota Corolla документи з символікою "ДНР"

Правоохоронці на КПВВ "Маріїнка" сьогодні, 22 липня, затримали бойовика "Донецької народної республіки", який за нерозголошення цього факту намагався дати хабар. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що при огляді автомобіля Toyota Corolla прикордонники виявили схованку, де знаходилися документи з символікою "ДНР", оформлені на жителя Донецька, а саме: службове посвідчення "Міжнародна національно-патріотична й спортивно-оборонна організація ДНР "Козацтво ДНР", знак якості "Народний контролер громадського руху "Донецька республіка" і членський квиток громадського руху "Донецька республіка".

Також бойовик запропонував грошові кошти співробітникам Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби у розмірі 1000 гривень за нерозголошення факту виявлення документів з символікою "ДНР", коли посадові особи здійснювали контрольно-дозвільні процедури. Даний факт пропозиції неправомірної вигоди в сумі 1000 гривень задокументовано.

Нагадаємо, раніше військова контррозвідка Об'єднаних сил повідомила про викриття і затримання учасниці "ополчення ДНР".