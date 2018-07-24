У КПВВ "Мар’їнка" затримали інструктора мотострілкового батальйону бойовиків

Новини Надзвичайні події 24.07.2018 - 00:06
Фото: інструктор мотострілкового батальйону бойовиків (npu.gov.ua)
Фото: інструктор мотострілкового батальйону бойовиків (npu.gov.ua)

Жителька окупованої Горлівки прямувала до Києва

У контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар’їнка" правоохоронці затримали інструктора мотострілкового батальйону бойовиків так званої "Донецької народної республіки". Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Як зазначається, 34-річна жителька окупованої Горлівки прямувала до Києва. Зазначається, що жінка у 2014 році здійснювала пропускний режим біля "адміністрації" окупованої Горлівки, а потім надавала допомогу пораненим бойовикам. У жовтні 2016 року вона залишила ряди бойовиків і почала працювати у місцевій лікарні. Жінка заявила, що через брак коштів вирішила піти добровольцем до лав бойовиків. 

"Вчора на КПВВ Мар’їнка під час стандартної процедури перевірки у рамках проведення операції Об'єднаних сил поліцейські спільно з прикордонниками зупинили учасницю НЗФ, яка виїхала з тимчасово окупованої території на зустріч із коханим", - йдеться у повідомленні.

У КПВВ &quot;Мар’їнка&quot; затримали інструктора мотострілкового батальйону бойовиків
У КПВВ &quot;Мар’їнка&quot; затримали інструктора мотострілкового батальйону бойовиків
 

Фото: інструктор мотострілкового батальйону бойовиків (npu.gov.ua)

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 22 липня на Донбасі затримали члена "козацтва "ДНР" при спробі дати хабар прикордонникам.

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Теги:  Донбас,  Мар'їнка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС