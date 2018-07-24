На Донбасі затримали бойовика "ЛНР", якого могли направити для вчинення диверсій

У ООС зазначили, що затриманий активно співпрацює зі слідством

На Донбасі затримали бойовика так званої "Луганської народної республіки" ("ЛНР"), якого могли направити для вчинення диверсій. Про це йдеться у повідомленні прес-центру операції об'єднаних сил у Facebook.

Так, бойовика "ЛНР" викрито та затримано військовою контррозвідкою об’єднаних сил наприкінці червня 2018 року поблизу м. Щастя. Чоловік намагався відвідати родичів на підконтрольній Україні території.

У ході допиту було встановлено, що уродженець Свердловська, який має кілька судимостей після звільнення в 2016 році з місць позбавлення волі добровільно приєднався до бойовиків "ЛНР". Стосовно затриманого відкрито кримінальне провадження, йому оголошено про підозру у створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Чоловік свою вину визнав, суд арештував його на два місяці, матеріали справи скеровано до суду.

"Затриманий активно співпрацює зі слідством. Військові контррозвідники об’єднаних сил не виключають, що бойовик був направлений на мирну територію України для підготовки та вчинення диверсій. За достатності доказів, його дії можуть бути перекваліфіковані", - повідомляють у штабі.

Затримано бойовика "ДНР" Військовою контррозвідкою Об’єднаних сил викрито та затримано бойовика «2-го армійського корпусу ЛНР» #ООС #операція_ОС Наприкінці червня 2018 року співробітники військової контррозвідки СБУ та військовослужбовці 59 ОМБр зі складу Об’єднаних сил, у взаємодії з головним управлінням Національної поліції України по Луганській області поблизу м. Щастя затримали учасника незаконних збройних формувань «ЛНР», який намагався відвідати родичів на підконтрольній Україні території. У ході опитування затриманого, силовики встановили, що неодноразово засуджений 30 річний уродженець Свердловська після звільнення в 2016 році з Луганського СІЗО добровільно приєднався до терористичної організації «ЛНР», де під керівництвом російських військових у складі 2-ї мотострілецької бригади перебував у резерві на випадок наступу ЗСУ на Луганськ. За матеріалами військової контррозвідки стосовно затриманого громадянина України відкрито кримінальне провадження, йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена ст. 260 Кримінального кодексу України - «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». У ході здійснення досудового слідства затриманий свою вину визнав, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці. Матеріали справи 14 липня поточного року скеровано до суду. Затриманий активно співпрацює зі слідством. Військові контррозвідники Об’єднаних сил не виключають, що бойовик був направлений на мирну територію України для підготовки та вчинення диверсій. За достатності доказів, його дії можуть бути перекваліфіковані. Разом переможемо. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 24 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у КПВВ "Мар’їнка" затримали інструктора мотострілкового батальйону бойовиків.