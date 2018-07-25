Военная прокуратура ООС задержала взяточника

Злоумышленник требовал у гражданина Украины 5 тысяч долларов

Военная прокуратура Харьковского гарнизона из состава операции Объединенных сил (ООС) сегодня, 25 июля, задержала офицера С. из сектора УВВБ "Восток" ГПС Украины, который требовал у другого гражданина Украины денежные средства за решение вопроса относительно трудоустройства в УВВБ "Восток". Об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Как сообщается, данного офицера задержали в порядке статьи 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Фото: задержанный офицер сейчас отстранен от должности

"Офицер С. требовал у гражданина Украины 5 тысяч долларов за решение вопроса о назначении на должность в УВВБ "Восток" ГПС Украины. Он был непосредственно задержан после получения части неправомерной выгоды в размере 2,5 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на момент задержания офицер С. отстранен с занимаемой должности.

Сейчас решается вопрос о сообщение офицеру С. о подозрении в совершении преступления и избрания ему меры пресечения.

Напомним, на КПВВ "Марьинка" задержали боевика "Донецкой народной республики", который пытался дать взятку сотрудникам Госпогранслужбы.

Также сообщалось, что на Донбассе задержали боевика так называемой "Луганской народной республики" ("ЛНР"), которого могли направить для совершения диверсий.

Кроме того, как писало РБК-Украина, на КПВВ "Марьинка" задержали инструктора мотострелкового батальона боевиков.