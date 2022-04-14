ru ua
Чт, 14 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден досі не визначився щодо відправлення представника до України

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 14 квітня 2022 20:16
Байден досі не визначився щодо відправлення представника до України Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Сполучених Штатів Джо Байден зізнався, що наразі не прийняв рішення щодо відправлення високопоставленого представника своєї адміністрації в Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Американський президент заявив про продовження консультацій зі своєю командою щодо потреби відправити представника в Україну. Такий крок мав би стати сигналом підтримки у війні проти РФ.

"Ми обговорюємо це рішення зараз", – відповів Байден на запитання репортера. На питання, кого він відправить до Києва, президент повернувся до журналіста і сказав: "Ви готові їхати?".

У Білому домі підтвердили обговорення можливого візиту американського високопосадовця в Україну. Ним може стати держсекретар Блінкен або міністр оборони Остін. Проте, поїздка може не відбутися взагалі.

Нагадаємо, що Сполучені Штати назвали передумови до зняття санкцій із РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Джозеф Байден Війна Росії проти України
NEWS
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні