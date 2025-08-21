Николаев впервые с 2022 года стабильно будет с водой: когда заработает водопровод
Жители Николаева получат воду уже в августе - именно тогда заработает новый водопровод, строительство которого вышло на финальную стадию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.
За несколько месяцев удалось проложить 100% трубопровода, а насосные станции готовы на 86%.
Как отметили в агентстве, три недели назад систему начали заполнять водой. Сейчас она уже прошла три насосные станции и заполнила всю протяженность сетей на соответствующем участке. Постепенная подача позволяет избежать аварийных ситуаций и повреждений еще до начала штатной работы.
Сейчас завершена проверка более 97% трубопровода. Параллельно ведется установка подстанций и строительство укрытий для персонала, а также монтаж оросительных систем, которые обеспечат фермеров дополнительными 50 кубометрами воды в сутки.
Проблемы с водоснабжением в Николаеве
12 апреля 2022 года российские войска обстреляли магистральный водопровод Днепр-Николаев, в результате чего город остался без централизованного водоснабжения. С тех пор жители получают техническую воду сначала из реки Ингулец, а с мая того же года - также из Южного Буга.
Николаев, расположенный неподалеку от линии фронта, и в дальнейшем подвергается периодическим обстрелам. Из-за этого в городе случаются отключения электроэнергии, что затрудняет работу скважин и стабильную подачу воды.
В середине июля произошла авария на одном из водопроводных объектов, что привело к перебоям с водоснабжением. Из-за недостатка воды в городе даже приходилось временно закрывать детские сады.