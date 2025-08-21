Николаев впервые с 2022 года стабильно будет с водой: когда заработает водопровод

Жители Николаева получат воду уже в августе - именно тогда заработает новый водопровод, строительство которого вышло на финальную стадию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

За несколько месяцев удалось проложить 100% трубопровода, а насосные станции готовы на 86%. Как отметили в агентстве, три недели назад систему начали заполнять водой. Сейчас она уже прошла три насосные станции и заполнила всю протяженность сетей на соответствующем участке. Постепенная подача позволяет избежать аварийных ситуаций и повреждений еще до начала штатной работы. Сейчас завершена проверка более 97% трубопровода. Параллельно ведется установка подстанций и строительство укрытий для персонала, а также монтаж оросительных систем, которые обеспечат фермеров дополнительными 50 кубометрами воды в сутки.