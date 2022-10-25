Оккупанты целенаправленно уничтожили водопровод в Николаевской области, - расследование
Российские войска в апреле этого года целенаправленно взорвали водопровод, по которому питьевая вода поступала в Николаев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование BBC.
В апреле украинские СМИ опубликовали фото поврежденного водопровода. В ходе расследования журналисты проанализировали изображения и спутниковые снимки, которые показали, что провод был поврежден в самом уязвимом месте - там, где он выходит на поверхность из-под земли.
Фото: повреждение водопровода (скрин BBC)
По данным источника, в результате взрыва водопровода 12 апреля было потеряно около 40 миллионов литров воды. Вода разливалась в месте прорыва в течение около 8 часов.
Изучив другие спутниковые снимки, журналисты обнаружили технику российских войск в близости от места повреждения объекта.
Фото: спутниковый снимок с российской техникой возле места подрыва (скрин BBC)
Также в ходе расследования было найдено еще одно место повреждения водопровода. На спутниковых снимках была замечена российская техника, которая располагалась прямо возле трубы.
Фото: место второго повреждения водопровода (скрин BBC)
Провод хотели отремонтировать, но оккупанты отказали
По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, трубу не могли отремонтировать из-за активной фазы боевых действий.
Кроме того, экс-глава Херсонской областной администрации Дмитрий Бутрий в комментарии BBC рассказал, что в Николаеве вели переговоры с россиянами о допуске на место повреждения ремонтных бригад, но оккупанты ответили отказом.
Власти региона сообщили, что сейчас для ремонта нужно, чтобы места повреждения не простреливались российской артиллерией и были разминированы. Когда это произойдет - непонятно.
Оценка экспертов
Как утверждают военные эксперты, которые ознакомились с расследованием, вероятность случайного попадания снаряда очень мала. Также в районе повреждений нет следов выстрелов или "прилетов". Поэтому они почти уверены, что водопровод был взорван.
Эксперты ООН, в свою очередь, считают, что две отдельные точки подрыва водопровода свидетельствуют о том, что россияне намеренно перекрыли поставки воды в Николаев. Они отмечают, что это является нарушением Международного гуманитарного права.
Напомним, ранее мы писали, что 24 октября в Николаеве произошла авария на водопроводной сети.
Также отметим, что российские войска продолжают наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры. Так, в результате массированного ракетного обстрела России 22 октября - почти полтора миллиона украинских абонентов остались без света.
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