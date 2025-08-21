ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Миколаїв вперше з 2022 року стабільно буде з водою: коли запрацює водогін

Четвер 21 серпня 2025 18:01
UA EN RU
Миколаїв вперше з 2022 року стабільно буде з водою: коли запрацює водогін Ілюстративне фото: Вода в Миколаєві зʼявиться у серпні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Жителі Миколаєва отримають воду вже в серпні - саме тоді запрацює новий водогін, будівництво якого вийшло на фінальну стадію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

За кілька місяців вдалося прокласти 100% трубопроводу, а насосні станції готові на 86%.

Як зазначили в агентстві, три тижні тому систему почали заповнювати водою. Наразі вона вже пройшла три насосні станції та заповнила всю протяжність мереж на відповідній ділянці. Поступова подача дозволяє уникнути аварійних ситуацій і пошкоджень ще до початку штатної роботи.

Зараз завершено перевірку понад 97% трубопроводу. Паралельно ведеться встановлення підстанцій і будівництво укриттів для персоналу, а також монтаж зрошувальних систем, які забезпечать фермерів додатковими 50 кубометрами води на добу.

Проблеми з водопостачанням у Миколаєві

12 квітня 2022 року російські війська обстріляли магістральний водогін Дніпро-Миколаїв, унаслідок чого місто залишилося без централізованого водопостачання. Відтоді мешканці отримують технічну воду спершу з річки Інгулець, а з травня того ж року - також із Південного Бугу.

Миколаїв, що розташований неподалік від лінії фронту, й надалі зазнає періодичних обстрілів. Через це у місті трапляються відключення електроенергії, що ускладнює роботу свердловин і стабільну подачу води.

У середині липня сталася аварія на одному з водопровідних об’єктів, що спричинило перебої з водопостачанням. Через нестачу води в місті навіть доводилося тимчасово закривати дитячі садки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Водопостачання
Новини
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"