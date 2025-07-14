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В Николаеве перебои с водой: что произошло

Николаев, Понедельник 14 июля 2025 10:41
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В Николаеве перебои с водой: что произошло Фото: отключение воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В понедельник, 14 июля, в Николаеве произошла авария на объекте водоснабжения. Жителей предупредили о возможных перебоях с водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима в Telegram.

"Николаев. Произошла авария на объекте Управления каналов реки Ингулец. Возможны перебои с водоснабжением", - говорится в сообщении.

По словам Кима, аварийную ситуацию должны устранить в течение суток. На месте уже работают ремонтные бригады, чтобы восстановить стабильное водоснабжение для города.

Жителей призывают запастись водой и следить за обновлением.

Николаев без качественной воды

Николаев уже более трех лет живет в режиме отсутствия водоснабжения. В апреле 2022 года россияне взорвали внутренние сети, которые обеспечивали Николаев водой. За три года этот вопрос обсуждался много раз, были привлечены инвесторы, но до сих пор город не имеет никаких конкретных перспектив по восстановлению водоснабжения.

Кроме этого, Николаев, который находится в относительной близости от линии фронта, периодически обстреливается. В городе, как и в других украинских городах регулярно отключают свет, что сказывается на работе скважин для выдачи воды.

Подробнее об этом - читайте в интервью РБК-Украина.

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Николаев Водоснабжение
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