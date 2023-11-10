Водители в Украине могут остаться без машины и прав на 10 лет: за что предусмотрено наказание

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в Украине предусмотрено наказание в виде штрафа или админареста с лишением права вождения до 10 лет и конфискацией автомобиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого.
По его словам, с начала года за управление транспортными средствами в состоянии опьянения полицейские составили уже 128 992 протокола.
Статья 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) запрещает также:
Какая ответственность за управление в состоянии опьянения?
Ранее Верховная Рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.
Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, касающийся введения штрафов для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя.
Также в этом месяце правительство Украины внесло изменения в Правил дорожного движения. Следовательно, ПДД стали более приближены к стандартам Европейского союза.
Кроме того, в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения, которые коснулись учебных транспортных средств. Букву "У" решили заменить на букву "Н".
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