Водії в Україні можуть залишитися без автомобіля та прав на 10 років: за що передбачено покарання

За керування транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння в Україні передбачено покарання у вигляді штрафу або адмінарешту з позбавленням права керування до 10 років та конфіскацією автомобіля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.
За його словами, з початку року за керування транспортними засобами в стані сп’яніння поліцейські склали вже 128 992 протоколи.
Стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) забороняє також:
Яка відповідальність за керування в стані сп’яніння?
Раніше Верховна Рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання посвідчення водія.
Крім того, у парламенті зареєстровано законопроект, який стосується запровадження штрафів для власників спортивних автомобілів та мотоциклів за надто гучний звук форсованого двигуна.
Також цього місяця уряд України вніс зміни до Правил дорожнього руху. Відтак ПДР стали більш наближені до стандартів Європейського союзу.
Окрім того, в Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху, які торкнулися навчальних транспортних засобів. Букву "У" вирішили замінити на букву "Н".
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