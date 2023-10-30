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В Украине ввели новое правило для учебных машин: буквы "У" больше не будет

Украина, Понедельник 30 октября 2023 18:15
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В Украине ввели новое правило для учебных машин: буквы "У" больше не будет Фото: Иллюстративное фото (bigl.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения, которые коснулись учебных транспортных средств. Букву "У" решили заменить на букву "Н".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины.

Что именно изменили в Правилах дорожного движения

Отмечается, что термин "Учебное транспортное средство" заменили на "Учебное транспортное средство".

Также опознавательный знак в виде буквы "У" заменят на букву "Н". Он будет иметь такой вид.

В Украине ввели новое правило для учебных машин: буквы &quot;У&quot; больше не будет

Фото: Новый вид наклейки на автомобиль (kmu.gov.ua)

Когда эти изменения вступят в силу

Согласно информации от Кабмина, часть пунктов этого постановления вступят в силу через шесть месяцев с момента даты публикации.

Изменения для водителей в 2023 году

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, касающийся введения штрафов для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя.

Также в этом месяце правительство Украины внесло изменения в Правил дорожного движения . Следовательно, ПДД стали более приближены к стандартам Европейского союза.

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