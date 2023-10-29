В Украине обновили ПДД: что нужно знать водителям
В этом месяце правительство Украины внесло изменения в Правила дорожного движения. Поэтому ПДД стали более приближены к стандартам Европейского союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Украины.
По данным правоохранителей, изменения в основном обусловлены необходимостью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.
Что изменилось?
Дни ходовые огни должны быть включены постоянно
Ранее, с целью обозначения транспортного средства, движущегося в светлое время суток вне населенного пункта, с 1 октября по 1 мая должны были быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.
Теперь такой временной интервал отменен, а указанное правило для транспортных средств применяется постоянно.
Практика постоянного применения дневных ходовых огней (ближнего света фар) положительно зарекомендовала себя в ряде европейских стран.
По результатам исследования Европейского исследовательского института безопасности дорожного движения (SWOV), благодаря использованию дневных ходовых огней (ближнего света фар) количество ДТП в светлое время суток сократилось на 10-15%.
Дети в авто
Запрещается перевозить детей, рост которых менее 150 см (по сравнению с предыдущими требованиями к росту ребенка - 145 см) в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.
"Использование детских удерживающих систем - это не только пассивная безопасность вашего ребенка, его жизни и здоровья, но и вероятность того, что в случае ДТП он останется живым или получит менее серьезные травмы", - пояснили правоохранители.
Езда на автомагистралях
На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками:
- 5.42.1,
- 5.42.2,
- 5.42.3,
- 5:43
- 6.15;
Изменения для водителей в 2023 году
Ранее Верховная Рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.
Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, касающийся введения штрафов для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя.
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