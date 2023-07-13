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В Украине водители смогут не проходить теорию в автошколах, а учить самостоятельно

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Четверг 13 июля 2023 20:59
В Украине водители смогут не проходить теорию в автошколах, а учить самостоятельно Фото: в Украине водители смогут не проходить теорию в автошколах, а учить самостоятельно (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Верховная рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook глава парламента Руслан Стефанчук.

В предыдущей редакции закона было указано, что будущие водители должны были проходить подготовку, в том числе теоретическую, в аккредитованных заведениях. Однако депутаты изменили это положение.

Таким образом "лицо, желающее получить право на управление транспортными средствами соответствующей категории или типа, обязано пройти медицинское освидетельствование, соответствующую подготовку в аккредитованном заведении или самостоятельно овладеть содержанием теоретического модуля типовой учебной программы".

Из этого следует, что люди, желающие учить правила дорожного движения самостоятельно, должны допускаться к теоретическому экзамену на равных правах с курсантами автошкол.

Однако практический курс по-прежнему нужно будет проходить в автошколе.

Кроме этого, нардепы дополнили Кодекс Украины об административных правонарушениях двумя новыми статьями:

  • ст. 127-3 – нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств (наказывается штрафом от 500 до 800 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8500 – 13 600 грн);
  • ст. 127-4 – нарушение порядка государственной аккредитации автошкол и приема экзаменов (наказывается штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8500 – 17 000 грн; а для работников МВД – от 1000 до 3000 минимумов, то есть 17 000 – 51).

Указанные штрафы начнут действовать на следующий день после опубликования закона. А вот положение о самостоятельном прохождении теории – через три месяца.

Напомним, мы сообщали, как получить международные водительские права.

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