ua en ru
Пт, 04 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За громкую езду. Раде предлагают ввести штрафы для спорткаров и мотоциклов

Новина українською →
Пятница 04 августа 2023 16:04
За громкую езду. Раде предлагают ввести штрафы для спорткаров и мотоциклов Фото: в Украине хотят ввести штрафы для ездящего с превышением шума транспорта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Верховная Рада получила законопроект №9564. Он касается введения штрафов для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

В законопроекте предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, в которой будет прописана ответственность за управление транспортными средствами, превышающим допустимый уровень шума.

Как указано в документе, впервые за такое нарушение предлагается наказывать штрафом до 1000 тысяч рублей - это около 17000 гривен.

В случае повторного нарушения – размер штрафа увеличится до 2000 минимальных доходов и лишением водительских прав на срок до шести месяцев.

Напомним, мы сообщали, как получить международные водительские права .

Кроме этого, Верховная рада поддержала законопроект № 7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Правила дорожнього руху Верховная рада ПДР
NEWS
СБУ атаковала большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк" в Новороссийске, - источники
СБУ атаковала большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк" в Новороссийске, - источники
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена