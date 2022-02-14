Борці з піратством запустили технологію, яка відстежує підроблені NFT

В Італії група борців з піратством Digital Content Protection створила унікальний додаток. Він буде шукати підроблені NFT.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TorrentFreak .

Розробкою Digital Content Protection зацікавилися в індустрії музики. Додаток буде обчислювати піратські токени і вимагати від їх "власників" видалення контенту.

Більш того, додаток також зможе визначати ті токени, які були випущені на основі чужих робіт, що захищені авторськими правами.

Асоціація звукозаписних компаній США RIAA вже випробувала розробку Digital Content Protection. Піратські токени знайшли на NFT-маркетплейсі HitPiece, після чого у платформи зажадали негайно видалити їх.