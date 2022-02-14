ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Борці з піратством запустили технологію, яка відстежує підроблені NFT

Новость на русском →
Понеділок 14 лютого 2022 18:03
Борці з піратством запустили технологію, яка відстежує підроблені NFT Фото: борці з піратством запустили технологію, яка відстежує підроблені NFT (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Італії група борців з піратством Digital Content Protection створила унікальний додаток. Він буде шукати підроблені NFT.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TorrentFreak.

Розробкою Digital Content Protection зацікавилися в індустрії музики. Додаток буде обчислювати піратські токени і вимагати від їх "власників" видалення контенту.

Більш того, додаток також зможе визначати ті токени, які були випущені на основі чужих робіт, що захищені авторськими правами.

Асоціація звукозаписних компаній США RIAA вже випробувала розробку Digital Content Protection. Піратські токени знайшли на NFT-маркетплейсі HitPiece, після чого у платформи зажадали негайно видалити їх.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Youtube планує впроваджувати технологію NFT для монетизації контенту. Також компанія додасть функцію телемагазину.

Читайте РБК-Україна в Google News
NFT
NEWS
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України