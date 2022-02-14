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Оновлення Windows 11 знову ламає принтери та офісну техніку

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Понеділок 14 лютого 2022 11:30
Оновлення Windows 11 знову ламає принтери та офісну техніку Фото: Оновлення Windows 11 знову ламає принтери і офісну техніку (windows.unsplash.com)
Автор: Сергій Пишкін

Встановлення нового оновлення для операційної системи Windows 11 може спричинити проблеми з офісною технікою. Користувачі скаржаться на неполадки під час підключення принтерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sina.

Йдеться саме про оновлення KB5010414.

Користувачі повідомляють про помилку, яка виникає під час підключення принтера або іншої техніки до комп'ютера. Більш того, подібний інцидент відбувається не вперше. Журналісти вже повідомляли про певні неполадки, які виникали після установки оновлення нової операційної системи.

Також деякі користувачі відзначають і збільшення температури процесора.

У серпні 2021 року Microsoft випустила оновлення, яке також призвело до численних скарг. Проблему вирішили лише в жовтні після випуску KB5007253.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Microsoft оновила власні принципи стосовно відкритості магазину на тлі придбання Activision Blizzard.

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