Водійські права в iPhone і "кривий" Windows 11: головне зі світу технологій за 14 лютого

Компанія Apple планує дозволити додавати водійські права в Wallet в новому оновленні iOS. Тим часом користувачі скаржаться на Windows 11 через проблеми з офісною технікою, а в Італії борці з піратством почали відстежувати фальшиві NFT.

Про головні новини зі світу технологій за 14 лютого - у матеріалі РБК-Україна .

В Італії почали боротися з підробленими NFT

Група борців з піратством Digital Content Protection розробила спеціальний додаток для ідентифікування фальшивих NFT.

Їх розробка буде шукати піратські токени і вимагати негайного його видалення у "власників". Асоціація звукозаписних компаній США RIAA вже випробувала нову технологію і знайшла підроблені NFT на NFT-маркетплейсі HitPiece.

Youtube і TikTok передають особисті дані людей третім особам

Згідно з розслідуванням URL Genius, Youtube і TikTok використовують по 14 мережевих контактів. Це більше ніж у два рази за кількість контактів, які були встановлені іншими соціальними платформами.

Однак, якщо Youtube використовує 10 з 14 трекерів для налаштування релевантної реклами - китайський сервіс тим часом передає 13 з 14 трекерів третім сторонам.

Водійські права можна буде додати в Wallet найближчим часом

Компанія Apple готується до випуску оновлення iOS 15.4.

За словами журналіста Стіва Мозера, він помітив новий рядок коду в додатку Wallet, яка говорить: "дізнайтеся, коли ваші водійські права або посвідчення особи штату будуть готові до роботи. і отримуйте важливі оновлення про ваше посвідчення особи".

Щобільше, компанія також дозволить додавати в додаток і посвідчення особи штату.

Windows 11 вже вдруге ламає принтери

Після установки оновлення KB5010414, користувачі операційної системи Windows 11 почали відзначати чергові проблеми під час підключень принтерів.

Подібний інцидент також відбувався в серпні 2021 року. Microsoft знадобилося пару місяців, щоб випустити оновлення KB5007253, яке виправило помилку.

У Китаї розкритикували олімпійську спортсменку через використання VPN

Історія почалася з того, що фігуристку Чжу І розкритикували вболівальники через невдалу участь у змаганнях. На захист дівчина стала Ейлін Гу, яка виграла для Китаю першу золоту медаль в рамках змагань з фристайлу.

Річ у тім, що Гу написала слова підтримки своїй колезі в Instagram, який заблокований на території країни. Після того як вона порадила іншим завантажити безкоштовний VPN-додаток в App Store - жителі Китаю почали також критикувати і її, нібито через те, що дівчина має більше прав через своє коріння (Гу народилася в США і деякий час виступала за збірну Штатів).