В Одесской области без света еще более 30 тысяч семей: идут восстановительные работы

Россияне в ночь на 11 октября в очередной раз атаковали Одесскую область. Сейчас без света остаются еще 30,9 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram одесского горсовета "Одесса. Официально".

Во власти отчитались, что за последние несколько часов энергетики запитали 46,6 тысяч абонентов. В то же время еще остаются семьи, которые без света.

"Сейчас без света остаются еще 30,9 тысяч семей Одесской области. Ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Также отметим, что утром в ДТЭК отчитались, что энергетики вернули свет для более 240 тысяч семей после ночного обстрела. В частности, энергетикам удалось перезапитать объекты критической инфраструктуры и часть домов через резервные схемы.

Обновлено в 16:10

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что по состоянию на сейчас энергетики подключили еще 52,5 тысяч абонентов. Таким образом, без электроэнергии сейчас остается около 25 тысяч потребителей.

Сейчас работы по ликвидации вражеских атак и восстановлению электроснабжения продолжаются. Также ведутся восстановительные работы по газоснабжению для 260 абонентов.

"Критическая инфраструктура работает стабильно. На территории города развернут 161 пункт несокрушимости, где можно зарядить гаджеты, получить поддержку и необходимую помощь. С начала дня в эти пункты обратились 84 человека", - добавил Кипер.