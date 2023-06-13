Вода упала до уровня 2,7 м: какая ситуация с подтоплениями в Херсонской области

После подрыва дамбы Каховской ГЭС средний уровень подтопления в Херсонской области снизился до отметки 2,7 м. Сохраняется тенденция на убыль уровня воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"По состоянию на утро средний уровень подтопления составляет 2 м 70 см, что на 27 см меньше, чем вчера вечером", - заявил Прокудин.

По его словам, по состоянию на утро:

На Правобережье подтопленными остаются 3600 домов в 31 населенном пункте.

При этом на Левобережье ситуация остается критической. Затоплены 17 населенных пунктов. Спасены 133 человека.

За прошедший день вода отошла от 200 домов.

Вчера в Херсоне обнаружили тела двух утопленников: неизвестной женщины и пятидесятилетнего мужчины. Всего известно о 10 погибших. Еще 20 человек получили ранения, без вести пропавшими числятся 40.

К ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС привлечены 1600 человек.

По состоянию на данный момент спасены 2757 человек.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, что подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами (произошел ночью 6 июня) стал крупнейшей техногенной катастрофой последних десятилетий.

Хотя через неделю после трагедии вода постепенно отходит с подтопленных территорий, но в то же время появляется все больше информации о пострадавших и разрушительных последствиях очередного военного преступления РФ в Украине.

В частности, оккупанты оставили на произвол судьбы жителей Левобережья, которые на оккупированных территориях остались один на один с проблемой.

И хотя нашим спасателям удается частично спасать людей с левобережья, также осуществляется эвакуация с правого берега, но это происходит под постоянными обстрелами оккупантов.

Касательно влияния подрыва ГЭС на ситуацию на фронте, аналитики отмечают, что существенно изменилась география и топография Херсонского прифронтового участка. Оккупанты радуются разрушению плотины в контексте усложнения продвижения ВСУ в затопленном регионе, при этом сами потеряли первую линию обороны.

Детальнее о том, что известно о ситуации через неделю после теракта на Каховской ГЭС - читайте в материале РБК-Украина.

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