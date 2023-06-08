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Обстрел Херсона: в МВД уточнили данные о пострадавших и погибших

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Херсон, Четверг 08 июня 2023 16:07
Обстрел Херсона: в МВД уточнили данные о пострадавших и погибших Фото: в МВД уточнили данные о пострадавших и погибших в результате обстрела Херсона (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Иван Носальский

В результате российского обстрела Херсона сегодня, 8 июня, погибших нет. При этом ранения получили восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.

"Херсон. В результате обстрела Корабельной площади пострадали 8 взрослых человек. Погибших нет, пострадавшим оказывается медицинская помощь", - отмечают в министерстве.

Обстрел Херсона

Напомним, российские оккупанты сегодня обстреляли Херсон. Под их удар попал Корабельный район, который затопило в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.

Позже в Херсонской областной прокуратуре рассказали об одном погибшем и двух пострадавших из-за атаки.

Такой удар россиян произошел после того, как оккупанты разрушили дамбу Каховской ГЭС. Это привело к затоплению ряда населенных пунктов в Херсонской области.

Более детально о последствиях инцидента - в материале РБК-Украина.

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