Обстрел Херсона: в МВД уточнили данные о пострадавших и погибших

В результате российского обстрела Херсона сегодня, 8 июня, погибших нет. При этом ранения получили восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram .

"Херсон. В результате обстрела Корабельной площади пострадали 8 взрослых человек. Погибших нет, пострадавшим оказывается медицинская помощь", - отмечают в министерстве.

Обстрел Херсона

Напомним, российские оккупанты сегодня обстреляли Херсон. Под их удар попал Корабельный район, который затопило в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.

Позже в Херсонской областной прокуратуре рассказали об одном погибшем и двух пострадавших из-за атаки.

Такой удар россиян произошел после того, как оккупанты разрушили дамбу Каховской ГЭС. Это привело к затоплению ряда населенных пунктов в Херсонской области.

Более детально о последствиях инцидента - в материале РБК-Украина.