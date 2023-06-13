В Херсоне горожан призывают самостоятельно не обследовать дома, откуда отошла вода

В Херсоне вода начинает отходить от домов, однако горожан предостерегают от самостоятельного их обследования, ведь вода может оставлять за собой взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"Уровень воды на подтопленных территориях Херсонского общества постоянно уменьшается. Вода отходит от зданий, оставаясь в подвалах и на технических этажах. В этой связи существует настоятельная потребность откачки воды из этих помещений", - написал Мрочко.

В таком случае МВА призывает горожан обращаться по номеру 067 232 99 60 и подавать заявку на откачку воды. После вызова прибудет подразделение Нацполиции, проверяющее местность на наличие взрывоопасных предметов. Только после этого специалисты ГСЧС откачают воду, а военная администрация разрешит возвращение в дом.

Ситуация в Херсоне

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня часть Херсона затопило. Больше всего пострадал Корабельный район города. В МВА сообщили, что его закрывают на въезд и вводят там длительный комендантский час (с 15:00 до 12:00 на следующий день) вплоть до 19 июня включительно.

"Будет производиться разминирование, следственные действия и работы коммунальных служб", - пояснил Мрочко.

Кроме этого, в Силах обороны юга призывают местных не убирать побережье до проверки взрывотехников, ведь можно наткнуться на взрывчатку.

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