В ISW проанализировали изменения прифронтового участка после подрыва Каховской ГЭС

Разрушение дамбы в результате подрыва Каховской ГЭС существенно изменило географию и топографию Херсонского прифронтового участка. Оккупанты радуются разрушению дамбы в контексте усложнения продвижения ВСУ в затопленном регионе, при этом сами потеряли первую линию обороны.

Об этом заявляют аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина , ссылаясь на отчет ISW .

Затопления в Херсонской области

Наводнение сильно разрушает подготовленные войсками РФ оборонительные позиции на левом берегу реки Днепр, особенно затрагивая позиции оккупантов на первой линии в Голой Пристани и Олешках, что показывают снимки в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR), сделанные в 4 утра 7 июня.

Различные источники сообщают, что Олешки, Голая Пристань, Козача Лагери и Днепряны почти полностью затоплены водой, и уровень воды в некоторых районах поднимается до высоты одноэтажного дома.

Карта затоплений в Херсонской области (фото: understandingwar.org)

Как сообщает Украинский штаб, созданный для ликвидации последствий разрушения дамбы, по состоянию на 7 июня частично или полностью затоплено 29 населенных пунктов, 19 из которых расположены на подконтрольной Украине территории и 10 на оккупированной РФ территории.

Российские источники опубликовали кадры, свидетельствующие о том, что вода в Новой Каховке начала отступать и опустилась на 30 см. Российские источники также утверждали, что уровень воды в некоторых районах снизился на 3-4 метра с отметки в 10 метров.

Сообщается, что уровень воды в Николаеве повысился на 70 см по состоянию на 7 июня. Наводнение, вероятно, усилится и еще больше изменит географию Херсонской области в течение следующих 72 часов, говорится в публикации.

Оккупанты лишились линии обороны

Разрушение плотины ГЭС затрагивает российские военные позиции на восточном берегу Днепра. Наводнение разрушило многие российские полевые укрепления на первой линии, которые оккупанты намеревались использовать для защиты от атак ВСУ.

Быстрое наводнение, вероятно, вынудило российский персонал и военную технику в основных пунктах сосредоточения российских войск в Олешках и Голой Пристани отступить, отмечают аналитики ISW.

Также эксперты добавляют, что войска РФ ранее использовали эти позиции для обстрела Херсона и других населенных пунктов на правобережье Херсонской области.

Пресс-секретарь Южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты передислоцировали свой личный состав и военную технику на расстояние от 5 до 15 км от зоны затопления, что ставит российские силы вне досягаемости артиллерийского огня некоторых населенных пунктов на правом берегу Днепра.

Наводнение также уничтожило российские минные поля вдоль побережья, и на кадрах с видео видно, как мины взрываются в паводковой воде.

Оккупационный гауляйтер в Херсонской области Владимир Сальдо при этом заявил, что разрушение ГЭС выгодно российской обороне, поскольку это затруднит продвижение ВСУ через реку.

"Оценка ситуации Сальдо игнорирует потерю Россией первой линии подготовленных укреплений. Количество российской тяжелой техники, потерянной за первые сутки затопления, также неясно", - пишут эксперты ISW.

Затопление островов на Днепре

Украинские официальные лица продолжали обвинять войска РФ в разрушении плотины ГЭС из-за опасений, что ВСУ высадятся на левобережье Херсонской области. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что только российские силы могли взорвать дамбу, учитывая ее конструктивные и инженерные особенности, и отметил, что россияне "очень рады тому, что острова, на которых якобы базировались (украинские силы), были затоплены".

Гуменюк заявляет, что войска РФ не учли последствия перед разрушением плотины и были слишком обеспокоены украинским контрнаступлением. В Генштабе ВСУ также утверждали, что российские военные взорвали внутренние конструкции ГЭС, чтобы повредить плотину и тем самым предотвратить продвижение украинских сил.

Россияне боятся перехода ВСУ на правобережье Херсонской области

Российские "военкоры" выражали озабоченность по поводу предполагаемых переходов через реки на восточный берег ВСУ за день до разрушения плотины ГЭС, причем неоднократно и в прошлом. Связанный с Кремлем блогер утверждал, что по состоянию на 5 июня в районе Дачи на восточном берегу реки Днепр (11 км к юго-западу от города Херсон) и на оспариваемых островах возле города Херсон шли активные бои между украинскими и российскими войсками.

Российский "военкор" утверждал, что по состоянию на 5 июня в дельте Днепра также увеличилось количество украинских катеров. Другой "военкор" предположил, что ВСУ пытались создать плацдарм, захватив дамбу ГЭС.

В ISW отмечают, что не дают оценок того, пытались ли Силы обороны Украины перейти Днепр, и с какой целью они могли это сделать.

"Однако явная обеспокоенность в российском военном информационном пространстве показывает, что страх перед таким переходом и вера в то, что он либо уже начался, либо неизбежен, присутствовали в умах россиян, внимательно следивших за войной незадолго до того, как плотина была разрушена", - говорится в отчете.

Ключевые выводы

The New York Times (NYT) сообщила, что инженеры и эксперты по боеприпасам считают, что вероятной причиной обрушения плотины ГЭС 6 июня стал преднамеренный взрыв.

Войска РФ и оккупационные "власти" реагируют на наводнение в Херсонской области с большой степенью дезорганизации и тем самым усугубляют ущерб гражданскому населению оккупированных территорий.

Высокопоставленные российские офицеры, связанные с ЧВК "Вагнера", продолжают позиционировать себя как эффективные командиры, чтобы апеллировать к президенту РФ Владимиру Путину, извлекая выгоду из громких военных событий.

Интервью в поддержку Теплинского, вероятно, является частью информационной операции, направленной на подрыв Минобороны РФ.

Кампании по связям с общественностью командиров, связанных с "вагнеровцами", могут быть недостаточными, чтобы отвлечься от реалий поля боя.

Российские и украинские официальные лица обвинили друг друга в повреждении аммиакопровода, проходящего через Харьковскую область, что привело к утечке аммиака.

Войска РФ продолжали наносить наземные удары в районе Кременной.

Украинские официальные лица указали, что ВСУ ведут наступательные операции на Бахмутском направлении по состоянию на 7 июня.

Российские силы продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка - Донецк.

Российские источники продолжали утверждать, что 7 июня украинские силы нанесли наземные удары по административной границе между Донецкой и Запорожской областями.

Сообщается, что российские и украинские силы вступили в перестрелку на западе Запорожской области.

Российские власти продолжают ограничивать международные поездки для тех, кто имеет право на военную службу.

Российские официальные лица и оккупационные "власти" продолжают устанавливать программы патронажа между российскими регионами и оккупированными территориями в Украине с целью интеграции оккупированных территорий в состав РФ.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты ночью 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В результате разрушения плотины часть населенных пунктов Херсонской области была затоплена.

Согласно заявлению "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и уже не подлежит восстановлению.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что российские военные дистанционно взорвали Каховскую ГЭС.

Детальнее о последствиях подрыва - читайте в материале РБК-Украина.