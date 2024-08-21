Российский дрон повредил оборудование подстанции в Николаевской области

По состоянию на утро энергетики возобновили работу подстанции, пострадавшей от падения российского беспилотника.

Были подключены 408 бытовых и 30 юридических потребителей, которые были обесточены.

Российские обстрелы украинской энергетики

С начала полномасштабного вторжения россияне продолжают обстреливать объекты украинской энергетики, несмотря на то, что они не военные цели, согласно международному праву.

Несмотря на обстрелы, украинские энергетики продолжают восстанавливать эти объекты, чтобы обеспечить энергоснабжение в домах украинцев, даже в регионах, где обстрелы вообще не прекращаются.

Недавно из-за обстрела в Запорожской области падением дрона была обесточена подстанция, работа которой уже возобновлена. Энергетики продолжают круглосуточно работать над устранением последствий российских обстрелов по энергетике.

Министерство энергетики предупреждало граждан о том, что россияне в скором времени начнут активное распространение своей ИПСО по ситуации со светом в домах украинцев зимой.