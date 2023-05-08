В Киеве упали обломки беспилотников, есть пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

02:52

Согласно информации КГВА, в Шевченковском районе столицы, вероятно, произошло падение обломков на отдельное 2-х этажное здание. На месте работают наряды ГСЧС. Информация о пострадавших уточняется.

02:34

Кличко сообщил, что в Святошинском районе упали обломки еще одного БПЛА. Они попали на двухэтажное здание, службы уже направляются на место.

В свою очередь Сергей Попко дополнил информацию о взрывах в Святошинском районе. Кроме того, обломки упали на проезжую часть, где травмировали одного человека, и на взлетную полосу аэропорта Жуляны.

"Пожара нет. Все экстренные службы работают на местах. Информация по разрушениям и пострадавшим во всех районах города уточняется", - сказал Попко.

02:18

Кличко заявил, что пострадавших в Святошинском районе – двое. Их госпитализировали.

02:13

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что по предварительной информации в результате взрывов травмированы и разрушены.

"Так, вероятно, в результате падения обломков на припаркованный автомобиль во дворе жилого дома произошло возгорание авто. Есть зафиксированное падение обломков на жилой дом на проезжую часть. Предварительно известно об одном травмированном. Информация уточняется. Все экстренные службы работают на месте", - сообщил Попко.

02:03

"Трое пострадавших на месте взрыва в Соломенском районе и один в Святошинском. Помощь медиков получают на месте", - написал Кличко.