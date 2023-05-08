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В Днепропетровской и Харьковской областях сообщили о взрывах

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Днепропетровская область, Харьковская область, Понедельник 08 мая 2023 10:55
В Днепропетровской и Харьковской областях сообщили о взрывах Фото: в Днепропетровской и Харьковской областях сообщили о взрывах (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Днепропетровской и Харьковской областях сегодня, 8 мая, слышали взрывы. В обоих регионах объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные и Telegram-каналы.

"Днепропетровская область - слышны взрывы", - информирует Telegram-канал "Днепр областной".

После чего стало известно о взрывах в Харьковской области.

"Взрывы...Снова взрывы в Харьковской области", - пишет "Харьков Life".

При этом официальных комментариев по поводу взрывов в регионах не поступало.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:55 выглядит так:

В Днепропетровской и Харьковской областях сообщили о взрывах

Напомним, ранее мы сообщали о взрывах, которые слышали в Херсоне во время воздушной тревоги.

Напомним, что этой ночью российские войска атаковали иранскими "Шахедами" Киев. Более 30 дронов наша ПВО сбила над столицей. Также враг совершил ракетную атаку по Одесской области.

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