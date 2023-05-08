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В Херсоне раздаются взрывы

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Херсон, Понедельник 08 мая 2023 10:10
В Херсоне раздаются взрывы Фото: в Херсоне 8 мая слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне сегодня, 8 мая, местные жители слышат взрывы. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные и Telegram-каналы и СМИ.

"Взрывы в Херсоне", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 6 мая российские оккупанты обстреляли Херсон и пригород.

Добавим, днем позже войска РФ за прошедшие сутки также обстреливали населенные пункты Херсонской области. В результате вражеских ударов погибли 6 человек, и еще несколько ранены.

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Херсон Взрыв воздушная тревога
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