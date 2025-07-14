Вклад в космическую оборону: Дания обеспечит Украину спутниковой связью

Правительство Дании решило предоставить Украине услуги спутниковой связи через Агентство Европейского союза по оборонным вопросам (EDA).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.
Как отметил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, с помощью такого решения Дания сделает свой вклад в космическую оборону Украины.
"Космос - это сфера, которая все больше требует внимания оборонной политики. В тесном сотрудничестве с Агентством ЕС по вопросам обороны Дания теперь способствует укреплению спутниковой связи Украины в ее обороне против России. Космические решения имеют огромный потенциал, который может способствовать укреплению обороны Украины, Дании и Европы", - заявил он.
Отмечается, что в рамках проекта ВСУ получит доступ к специальным терминалам доступа к спутниковой связи.
"Это в значительной степени будет способствовать способности Украины продолжать свою борьбу за свободу против незаконного российского вторжения. Терминалы обеспечат надежную и безопасную связь, которая может иметь решающее значение для проведения военных операций. Это решение востребовано Украиной", - сообщили в Минобороны Дании.
Как уточнили в ведомстве, представители EDA ожидают, что другие страны ЕС последуют примеру Дании и рассмотрят возможность аналогичных проектов для ВСУ.
Напомним, в мае правительство Дании объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 4 млрд датских крон (536 млн евро).
В апреле правительство Дании объявило о новом оборонном пакете для Украины объемом 6,7 млрд датских крон (около 995 млн долларов). Средства будут распределены в течение 2025-2027 годов. В пакет вошли системы противовоздушной обороны, артиллерийские средства и финансовая поддержка Воздушных сил ВСУ.
Также в марте Минобороны Дании заявило о намерениях инвестировать около 40 млн евро в специальный инновационный фонд. Его целью является усиление технологических возможностей украинской армии в условиях современной войны.
Кроме того, украинское оружие будут производить на территории Дании. Соответствующее соглашение подписали в Копенгагене 4 июля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.