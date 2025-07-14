Вклад в космическую оборону: Дания обеспечит Украину спутниковой связью

Как отметил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, с помощью такого решения Дания сделает свой вклад в космическую оборону Украины.

"Космос - это сфера, которая все больше требует внимания оборонной политики. В тесном сотрудничестве с Агентством ЕС по вопросам обороны Дания теперь способствует укреплению спутниковой связи Украины в ее обороне против России. Космические решения имеют огромный потенциал, который может способствовать укреплению обороны Украины, Дании и Европы", - заявил он.

Отмечается, что в рамках проекта ВСУ получит доступ к специальным терминалам доступа к спутниковой связи.

"Это в значительной степени будет способствовать способности Украины продолжать свою борьбу за свободу против незаконного российского вторжения. Терминалы обеспечат надежную и безопасную связь, которая может иметь решающее значение для проведения военных операций. Это решение востребовано Украиной", - сообщили в Минобороны Дании.

Как уточнили в ведомстве, представители EDA ожидают, что другие страны ЕС последуют примеру Дании и рассмотрят возможность аналогичных проектов для ВСУ.