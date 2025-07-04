Украина подписала первую сделку о производстве оружия в Европе

Украинское оружие будут производить на территории Дании. Соответствующее соглашение подписали в Копенгагене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина в Facebook и вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня в Копенгагене мы с министром промышленности Дании Мортеном Бедсковым подписали историческое соглашение. Она открывает путь к созданию украинских оборонных производств на территории Дании", - рассказал Сметанин.

Он отметил, что Дания таким образом стала первой страной, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства, масштабирования и поставок украинским воинам.

Министр назвал это уникальным кейсом международной кооперации для украинского ОПК. Он поблагодарил Данию за столь существенную помощь украинской оборонной промышленности.

Что говорит Зеленский

Глава украинского государства отметил, что Украина подписала первое соглашение о производстве оружия. Речь о совместном производстве Украины и Дании.



"Это важно и с точки зрения безопасности, и с точки зрения инвестиций", - объяснил он.