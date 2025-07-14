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Внесок у космічну оборону: Данія забезпечить Україну супутниковим зв’язком

Фото: міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Данії вирішив надати Україні послуги супутникового зв’язку через Агентство Європейського союзу з оборонних питань (EDA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.

Як зазначив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен, за допомогою такого рішення Данія зробить свій внесок у космічну оборону України.

"Космос - це сфера, яка дедалі більше потребує уваги оборонної політики. У тісній співпраці з Агентством ЄС з питань оборони Данія тепер сприяє зміцненню супутникового зв’язку України в її обороні проти Росії. Космічні рішення мають величезний потенціал, який може сприяти зміцненню оборони України, Данії та Європи", - заявив він.

Зазначається, що у межах проєкту ЗСУ отримає доступ до спеціальних терміналів доступу до супутникового зв’язку.

"Це значною мірою сприятиме здатності України продовжувати свою боротьбу за свободу проти незаконного російського вторгнення. Термінали забезпечать надійний і безпечний зв’язок, який може мати вирішальне значення для проведення військових операцій. Це рішення затребуване Україною", - повідомили в Міноборони Данії.

Як уточнили у відомстві, представники EDA очікують, що інші країни ЄС візьмуть приклад з Данії та розглянуть можливість аналогічних проєктів для ЗСУ.

Допомога Україні від Данії

Нагадаємо, у травні уряд Данії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 4 млрд данських крон (536 млн євро).

У квітні уряд Данії оголосив про новий оборонний пакет для України обсягом 6,7 млрд данських крон (близько 995 млн доларів). Кошти будуть розподілені протягом 2025-2027 років. До пакета увійшли системи протиповітряної оборони, артилерійські засоби та фінансова підтримка Повітряних сил ЗСУ.

Також у березні Міноборони Данії заявило про наміри інвестувати близько 40 млн євро у спеціальний інноваційний фонд. Його метою є посилення технологічних спроможностей української армії в умовах сучасної війни.

Окрім того, українську зброю вироблятимуть на території Данії. Відповідну угоду підписали в Копенгагені 4 липня.

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