Свет исчез за секунду: в Днепре блекаут после российского удара (видео)

Российские оккупанты в четверг, 29 октября, ударили по Днепру, после чего в городе пропало электричество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.

Сообщается, что после взрывов в значительной части города пропала электроэнергия.

Кроме того, в некоторых районах Днепра вместе со светом исчезло и водоснабжение.

На опубликованных видео видно, как после мощной вспышки в городских кварталах свет исчезает буквально за секунду.

Обновлено в 22:22

В ДТЭК сообщили, что в результате вражеской атаки было повреждено оборудование магистральных сетей.

"Без электроснабжения осталась часть жителей правого и левого берегов Днепра, а также прилегающих к областному центру районов", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня жителям Конотопа Сумской области вернули свет. Это произошло на шестой день после начала перебоев с электроснабжением в результате вражеских атак на энергетику.