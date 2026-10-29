Свет исчез за секунду: в Днепре блекаут после российского удара (видео)
Российские оккупанты в четверг, 29 октября, ударили по Днепру, после чего в городе пропало электричество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.
Сообщается, что после взрывов в значительной части города пропала электроэнергия.
Кроме того, в некоторых районах Днепра вместе со светом исчезло и водоснабжение.
На опубликованных видео видно, как после мощной вспышки в городских кварталах свет исчезает буквально за секунду.
Обновлено в 22:22
В ДТЭК сообщили, что в результате вражеской атаки было повреждено оборудование магистральных сетей.
"Без электроснабжения осталась часть жителей правого и левого берегов Днепра, а также прилегающих к областному центру районов", - говорится в заявлении.
Напомним, сегодня жителям Конотопа Сумской области вернули свет. Это произошло на шестой день после начала перебоев с электроснабжением в результате вражеских атак на энергетику.
Отметим, в части регионов областей Украины в пятницу, 30 октября, будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Ограничения будут применять в объеме 2,5 очереди.
Кроме того, сегодня в части областей Украины действуют графики почасовых отключений света. Ограничения применяют из-за последствий массированных ударов РФ по энергообъектам.