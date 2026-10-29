Россияне атаковали центр Чернигова и убили двух человек

29 октября российские оккупанты нанесли удар по Чернигову, в результате которого погибли по меньшей мере двое мирных жителей.

Об этом заявил глава местной ОВА Дмитрий Брижинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Около 11:56 стало известно о прилете вражеского БПЛА в городе. На тот момент было известно об одном потерпевшем.

"Информация уточняется", – написал Брижинский.

Уже через несколько минут появилась информация о первых жертвах вражеской атаки.

"Предварительно погибли 2 человека, еще 2 пострадали", - сообщил глава ОВА.

По его словам, также начался пожар в магазинах.

Все остальные последствия российского удара сейчас уточняются.

Обновлено в 12:20

По словам главы ОВА, враг нанес удар именно по центру города.

Россияне атаковали мирных жителей Чернигова, которые просто шли на работу, занимались своими повседневными делами, строили планы на день...

"К сожалению, уже известно о погибших и раненых. Это настоящий террор против мирного населения. Нет никакого оправдания тем, кто забирает жизни невинных людей", - подчеркнул Брыжинский.

Обновлено в 12:54

Стало известно, что россияне ударили по городу "Бандеролью". Это произошло в то время, когда на улицах было много людей.

"К сожалению, уже известно о двух погибших. Это девочки. Им было всего по 15 лет. По меньшей мере 9 человек пострадали, среди них есть дети. Информация еще уточняется", - написал Чаус.

По его словам, также зафиксировано много разрушений - под удар попали объекты бизнеса, жилые дома и автомобили.