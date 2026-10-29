Люди стояли у поезда несмотря на предупреждение: в УЗ раскрыли детали трагедии в Днепре

Из-за удара РФ по вокзалу в Днепре погибли и были ранены гражданские пассажиры, находившиеся у поездов, несмотря на призывы к эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Как отмечает перевозчик, перед ударом в городе была объявлена воздушная тревога, а мониторинговая команда зафиксировала приближение реактивного БПЛА.

В электропоезде в Запорожье и на вокзале раздавались эвакуационные объявления, а работники железной дороги проверяли вагоны.

Пассажиров призвали немедленно перейти в укрытие, однако многие остались у поезда в момент атаки, что привело к большому количеству жертв.

Железнодорожники отмечают необходимость четко следовать инструкциям и перемещаться в безопасные места во время тревог.

"Мы в очередной раз призываем максимально четко соблюдать инструкции и правила безопасности на наших вокзалах, вокруг железнодорожной инфраструктуры, в наших поездах. Никакой человечности от врага нельзя ожидать - поэтому критически важно всем нам не давать ему шанса, беречь себя и соблюдать правила", - отмечают в "Укрзализныце".

Сегодня каждый вокзал, платформа и поезд в Украине являются приоритетной целью врага.

Железнодорожники продолжают движение, несмотря на опасность, однако призывают граждан заботиться о своей жизни и неукоснительно слушать указания работников.

"Продолжать движение и беречь жизнь мы можем только тогда, когда соблюдаем все правила на каждом вокзале", - добавили в компании.