В результате "прилета" в Полтавском районе есть погибший и раненые
Российские оккупанты сегодня, 3 июля, нанесли удар по Полтавскому району. В результате атаки есть один погибший и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филиппа Пронина в Telegram.
"К сожалению, есть потери в результате российской атаки. По предварительной информации, погиб один гражданский человек, еще трое травмированы", - написал он.
Фото: последствия удара по Полтавскому району (t.me/poltavskaOVA)
По словам Пронина, один из пострадавших в тяжелом состоянии.
При этом он добавил, что в результате удара оккупантов повреждена школа и детский сад.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 3 июля, днем Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели в направлении Полтавской области. После этого в Полтавской общине услышали взрывы.
Глава ОВА Пронин рассказал, что в регионе есть попадание. При этом Воздушное командование "Восток" позже сообщило об уничтожении ракеты Х-59 над Полтавской областью.
Напомним, несколько недель назад из-за ракетного удара россиян по Полтаве пострадали десятки мирных жителей.
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