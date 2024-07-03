В результате "прилета" в Полтавском районе есть погибший и раненые

Российские оккупанты сегодня, 3 июля, нанесли удар по Полтавскому району. В результате атаки есть один погибший и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филиппа Пронина в Telegram .

"К сожалению, есть потери в результате российской атаки. По предварительной информации, погиб один гражданский человек, еще трое травмированы", - написал он.

Фото: последствия удара по Полтавскому району (t.me/poltavskaOVA)

По словам Пронина, один из пострадавших в тяжелом состоянии.

При этом он добавил, что в результате удара оккупантов повреждена школа и детский сад.