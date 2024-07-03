Внаслідок "прильоту" у Полтавському районі є загиблий та поранені
Російські окупанти сьогодні, 3 липня, завдали удару по Полтавському району. В результаті атаки є один загиблий та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Полтавської ОВА Філіпа Проніна в Telegram.
"На жаль, є втрати внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовано", - написав він.
Фото: наслідки удару по Полтавському району (t.me/poltavskaOVA)
За словами Проніна, один з постраждалих у тяжкому стані.
При цьому він додав, що внаслідок удару окупантів пошкоджено школу та дитячий садок.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, вдень Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль у напрямку Полтавської області. Після цього у Полтавській громаді почули вибухи.
Глава ОВА Пронін розповів, що у регіоні є влучання. Повітряне командування "Схід" пізніше повідомило про знищення ракети Х-59 над Полтавською областю.
Нагадаємо, кілька тижнів тому через ракетний удар росіян по Полтаві постраждали десятки мирних жителів.
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