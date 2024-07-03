Внаслідок "прильоту" у Полтавському районі є загиблий та поранені

Російські окупанти сьогодні, 3 липня, завдали удару по Полтавському району. В результаті атаки є один загиблий та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Полтавської ОВА Філіпа Проніна в Telegram .

"На жаль, є втрати внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовано", - написав він.

Фото: наслідки удару по Полтавському району (t.me/poltavskaOVA)

За словами Проніна, один з постраждалих у тяжкому стані.

При цьому він додав, що внаслідок удару окупантів пошкоджено школу та дитячий садок.