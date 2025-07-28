В ВМС отчитались, сколько уничтожили "Шахедов" за ночь

Ночная атака на Украину 28 июля

Ночью россияне вновь массированно атаковали Украину. С вечера они запустили ударные беспилотники типа "Шахед". В воздушное пространство зашли несколько групп вражеских дронов.

Вечером взрывы раздались в Киеве незадолго до полуночи. Мэр Виталий Кличко сообщал о работе ПВО.

Ночью в Киеве и Запорожье прогремели повторные взрывы. В Дарницком районе украинской столицы вылетели окна во многоэтажном жилом здании. В результате пострадали люди, в том числе ребенок. В ОВА сообщили о восьми раненых, Кличко - о пяти.

В Кропивницком также прогремела серия взрывов. В Кировоградской ОВА сообщили, что город пережил вражескую дроновую атаку. На места попаданий отправлены экстренные службы.

Ближе к утру, в 4:02, Воздушные силы сообщили о запуске вражеских ракет. Тревога распространилась на западные области Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.