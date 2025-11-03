RU

ВМС ударили по элитному подразделению РФ на буровой установке "Сиваш" (видео)

Иллюстративное фото: украинские воины атаковали российских солдат на буровой установке "Сиваш" (gur.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники из Военно-морских сил атаковали солдат российского элитного спецподразделения, которые находились на буровой установке "Сиваш".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

Какое именно элитное спецподразделение россиян стало целью атаки украинских защитников - в ВМС не уточнили. 

 

Военные подчеркнули, что в результате удара им удалось уничтожить технические средства разведки и наблюдения российских оккупантов, а также расчет противотанкового ракетного комплекса. 

В ВМС обратили внимание, что оккупанты пытаются выдать поражение за победу. Они распространяют в сети видео якобы уничтожения катера ВМС Украины дроном "Ланцет". На самом же деле на ролике изображено, как украинские воины успешно применили дрон-камикадзе.

Атака ВМС на энергообъекты россиян

Напомним, на прошлой неделе ВМС ВСУ нанесли ракетные удары по двум важным энергетическим объектам в России - Орловской ТЭЦ и подстанции "Новобрянская".

Для атаки применялись ракеты "Нептун". По данным украинских военных, обе цели обеспечивали электроэнергией предприятия, связанные с военной промышленностью, поэтому их поражение стало значительным ударом по логистике российских войск.

Информация о поражении подстанции "Новобрянская", расположенной вблизи Брянска, начала распространяться в ночь на 29 октября.

Аналогичные сообщения об Орловской ТЭЦ появились 31 октября: губернатор Орловской области Андрей Клычков утверждал, что объект был поврежден из-за падения обломков дронов.

Орловская ТЭЦ является одним из ключевых источников электро- и теплоснабжения региона, обеспечивая до 40% потребностей Орловской области в электричестве и 65% города Орел в тепле.

Подстанция "Новобрянская" входит в число крупнейших энергетических узлов Центрального федерального округа и связана с тремя АЭС - Курской, Смоленской и Нововоронежской.

