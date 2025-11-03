ВМС вдарили по елітному підрозділу РФ на буровій установці "Сиваш" (відео)

Атака ВМС на енергооб'єкти росіян

Нагадаємо, минулого тижня ВМС ЗСУ завдали ракетних ударів по двох важливих енергетичних об'єктах у Росії - Орловській ТЕЦ і підстанції "Новобрянська".

Для атаки застосовувалися ракети "Нептун". За даними українських військових, обидві цілі забезпечували електроенергією підприємства, пов'язані з військовою промисловістю, тому їхнє ураження стало значним ударом по логістиці російських військ.

Інформація про ураження підстанції "Новобрянська", розташованої поблизу Брянська, почала поширюватися в ніч на 29 жовтня.

Аналогічні повідомлення про Орловську ТЕЦ з'явилися 31 жовтня: губернатор Орловської області Андрій Кличков стверджував, що об'єкт був пошкоджений через падіння уламків дронів.

Орловська ТЕЦ є одним із ключових джерел електро- і теплопостачання регіону, забезпечуючи до 40% потреб Орловської області в електриці і 65% міста Орел у теплі.

Підстанція "Новобрянська" входить до числа найбільших енергетичних вузлів Центрального федерального округу і пов'язана з трьома АЕС - Курською, Смоленською і Нововоронезькою.