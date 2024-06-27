В ВМС Украины рассказали о российских кораблях с "Калибрами" в Азовском море

Военные уточнили, что по состоянию на 06:30 в четверг в целом были замечены:

в Черном море 1 корабль РФ, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют,

в Азовском море - 7 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет,

в Средиземном море - 4 российских корабля, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

Кроме того, рассказали в ВМС ВСУ, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 3 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Удары РФ по Украине из акватории Азовского моря

Напомним, ранее 22 июня в Военно-морских силах ВСУ отметили, что РФ начала запускать по Украине ракеты "Калибр" именно с Азовского моря - речь идет о вражескойвоздушной атаке в ночь на 21 июня . Украинские военные назвали это поворотным моментом.

После этого, ночью 23 июня, войска РФ также атаковали Украину тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря. Тогда две ракеты были сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВСУ в Киевской области .

Добавим, во время воздушной атаки РФ по Украине этой ночью кафиры также применяли для ударов крылатые ракеты типа "Калибр" .