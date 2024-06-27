У ВМС України розповіли про російські кораблі з "Калібрами" в Азовському морі

Військові уточнили, що станом на 06:30 у четвер загалом були помічені:

в Чорному морі 1 корабель РФ, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні,

в Азовському морі - 7 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет,

в Середземному морі - 4 російські кораблі, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

Крім того, розповіли у ВМС ЗСУ, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 3 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Удари РФ по Україні з акваторії Азовського моря

Нагадаємо, раніше 22 червня у Військово-морських силах ЗСУ зазначили, що РФ почала запускати по Україні ракети "Калібр" саме з Азовського моря - йдеться про ворожу повітряну атаку у ніч проти 21 червня. Українські військові назвали це поворотним моментом.

Після цього, вночі 23 червня, війська РФ також атакували Україну трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Азовського моря. Тоді дві ракети було збито силами ППО у Київській області.

Додамо, під час повітряної атаки РФ по Україні цієї ночі окупанти також застосовували для ударів крилаті ракети типу "Калібр".