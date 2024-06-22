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Поворотный момент. Россия запускала по Украине ракеты с Азовского моря, - ВМС

Украина , Суббота 22 июня 2024 12:47
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Поворотный момент. Россия запускала по Украине ракеты с Азовского моря, - ВМС Фото: спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталья Юрченко

Россия начала запускать по Украине ракеты "Калибр" с Азовского моря. Украинские военные назвали это поворотным моментом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Четыре ракеты (типа "Калибр", - ред.) были выпущены из акватории Азовского моря, и это является важным поворотным моментом, потому что, как вы видите, они используют его, считая более безопасной акваторией, чем Черное море", - сказал он.

По словам спикера, для безопасности россияне начали размещать свои корабли в Азовском море вместо Черного.

"Тем не менее, этот факт тоже неприятный, потому что они решили, что могут использовать Азов, в том числе для размещения своих кораблей и применения. Но, конечно, забывают они, вероятно что Азов тоже довольно недалеко от нас находится", - добавил Плетенчук.

Как отметил спикер ВМС, в акватории Черного моря находится одна подлодка, она может иметь на борту до четырех крылатых ракет. Три ракетоносителя находятся в Азовском море, на их борту может быть до 20 ракет.

Ночная атака 22 июня

Напомним, этой ночью оккупанты выпустили по Украине 13 "Шахедов" и 16 ракет разных типов, в том числе четыре "Калибра". Однако в Воздушных силах ВСУ отметили, что пуски были с Черного моря.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 12 ракет и все вражеские дроны.

Под ударом врага снова была энергетика Украины. Подробнее о последствиях атаки - в нашем материале.

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