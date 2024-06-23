В Киевской области двое пострадавших из-за атаки РФ

Фото: два человека пострадали из-за атаки РФ в Киевской области 23 июня (t.me/dsns_telegram)

Из-за ракетной атаки РФ в ночь на 23 июня, в Киевской области пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Сегодня утром враг атаковал нашу область ракетами. По состоянию на 8:00 к медикам обратились два человека. Ранения незначительны. Медицинская помощь оказана на месте. В госпитализации пострадавшие не нуждаются", - рассказал он. Последствия ракетной атаки РФ В результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов. В помещениях выбиты окна, балконы, иссечены фасады и кровли. Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля. "Оперативные службы на местах продолжают фиксацию и ликвидацию последствий ракетной атаки", - отметил Кравченко. Последствия ракетной атаки РФ на Киевскую область 23 июня (t.me/dsns_telegram)