Россия атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО
Россия в ночь на 22 июня нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили 16 ракет разных типов и 13 дронов-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.
Россияне в очередной раз атаковали объекты критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Всего враг применил:
- 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков - Саратовская область);
- 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
- 4 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 13 ударных дронов-камикадзе (район пусков - Приморско-Ахтарск, Балаклава - Крым).
Силы противовоздушной обороны Украины сбили 25 целей, в том числе:
- 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 13 ударных "Шахедов".
Что известно о последствиях атаки
Этой ночью вражеские ракеты и дроны долетели до западных областей Украины. В частности, в Ивано-Франковской области было атаковано учебное заведение, а в Волынской области возник пожар.
Кроме того, были атакованы объекты энергетики в Запорожской и Львовской областях. В результате атаки двое энергетиков пострадали.
Больше о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.
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