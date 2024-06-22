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Россия атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО

Украина , Суббота 22 июня 2024 08:19
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Россия атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО Фото: силы ПВО сбили 12 ракет и 13 "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 22 июня нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили 16 ракет разных типов и 13 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Россияне в очередной раз атаковали объекты критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Всего враг применил:

  • 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков - Саратовская область);
  • 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
  • 4 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 13 ударных дронов-камикадзе (район пусков - Приморско-Ахтарск, Балаклава - Крым).

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 25 целей, в том числе:

  • 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К";
  • 13 ударных "Шахедов".

Что известно о последствиях атаки

Этой ночью вражеские ракеты и дроны долетели до западных областей Украины. В частности, в Ивано-Франковской области было атаковано учебное заведение, а в Волынской области возник пожар.

Кроме того, были атакованы объекты энергетики в Запорожской и Львовской областях. В результате атаки двое энергетиков пострадали.

Больше о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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