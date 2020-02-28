ВМС США ввели карантин для своїх кораблів через коронавірус

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Карантин запроваджують через побоювання, пов'язані з коронавірусом

Військово-морські сили США прийняли рішення про введення карантину для всіх своїх кораблів, які робили зупинки у Тихому океані, у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це повідомляє CNN.

Карантин запроваджують через побоювання, пов'язані з коронавірусом.

Нагадаємо, новий коронавірус зафіксували ще в трьох країнах - Литві, Нідерландах та Нігерії. Також в Білорусі заявили про перший випадок захворювання.

Відзначимо, в результаті коронавірусу Covid-19 станом на ранок п'ятниці, 28 лютого, у світі зареєстровано 57 нових смертей.

Як повідомляло РБК-Україна, вчора стало відомо про підтвердження першого випадку зараження коронавірусом в Естонії. Коронавірусом захворів іноземець, який проживає в Естонії на постійній основі.

Також перший випадок зараження коронавірусом був зафіксований в Данії. Заражений чоловік повернувся в країну після відпочинку на гірськолижному курорті на півночі Італії.

До того у Німеччині оголосили епідемію коронавірусу в країні. Як зазначили в МОЗ, нові рази не показали зв'язок з джерелом нового вірусу в Китаї. Всього у Німеччині зареєстровано близько 20 випадків коронавірусу.