ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У світі зареєстрували 57 нових жертв коронавірусу

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 07:08
У світі зареєстрували 57 нових жертв коронавірусу
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Загалом інфекцією заразилися понад 83,2 тисячі людей

Унаслідок коронавірусу Covid-19 станом на ранок п'ятниці, 28 лютого, у світі зареєстровано 57 нових смертей. Про це передає South China Morning Post.

Повідомляється, що загалом на коронавірусну інфекцію від початку її спалаху захворіли вже понад 83,2 тисячі людей. Понад 36,4 тисячі госпіталізованих одужали. Всього померли 2,858 людини.

На території материкового Китаю в п'ятницю зафіксували 327 нових випадків зараження. Іще 44 людини померли.

Після Китаю найбільша кількість інфікованих зареєстрована в Південній Кореї - 2022 людини. Померли 13 осіб.

При цьому в Італії вже зареєстровано 17 смертей, хоча вірус було виявлено у 650 осіб.

У світі зареєстрували 57 нових жертв коронавірусу

Нагадаємо, у посольстві України в Італії повідомили, що евакуйовувати українців з Італії, де наразі збільшується кількість заражених новим коронавірусом, на сьогодні не планується. Одна із причини - відкритий повітряних простір та інше транспортне сполучення, що не забороняє самостійно виїхати із країни.

Коронавірус в Італії: українцям не потрібні медичні довідки для перетину кордону Евакуація українців з Італії наразі не розглядається, - посол
Новини України вируспреступленияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся