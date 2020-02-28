У світі зареєстрували 57 нових жертв коронавірусу

Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Загалом інфекцією заразилися понад 83,2 тисячі людей

Унаслідок коронавірусу Covid-19 станом на ранок п'ятниці, 28 лютого, у світі зареєстровано 57 нових смертей. Про це передає South China Morning Post.

Повідомляється, що загалом на коронавірусну інфекцію від початку її спалаху захворіли вже понад 83,2 тисячі людей. Понад 36,4 тисячі госпіталізованих одужали. Всього померли 2,858 людини.

На території материкового Китаю в п'ятницю зафіксували 327 нових випадків зараження. Іще 44 людини померли.

Після Китаю найбільша кількість інфікованих зареєстрована в Південній Кореї - 2022 людини. Померли 13 осіб.

При цьому в Італії вже зареєстровано 17 смертей, хоча вірус було виявлено у 650 осіб.

Нагадаємо, у посольстві України в Італії повідомили, що евакуйовувати українців з Італії, де наразі збільшується кількість заражених новим коронавірусом, на сьогодні не планується. Одна із причини - відкритий повітряних простір та інше транспортне сполучення, що не забороняє самостійно виїхати із країни.