Німеччина оголосила про початок епідемії коронавіруса в країні

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У Німеччині не можуть відстежити першоджерело зараження у нових випадків захворювання коронавірусом

Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан заявив, що в країні почалася епідемія коронавіруса. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили в Моз Німеччини, п'ять нових випадків захворювання, які були зафіксовані 26 лютого в країні, ніяк не пов'язані з першоджерелом коронавіруса в Китаї.

"Ланцюг інфекції частково не відстежується, і це є новим. Велика кількість людей контактувало з пацієнтами, які у нас були досі, і в яких можна було простежити ланцюг до походження коронавіруса в Китаї", - повідомив Спан.

На даний момент у Німеччині в цілому зафіксовано 21 випадок захворювання коронавірусом. Незважаючи на це Спан застеріг від непотрібної паніки.

"Не кожен кашель - це випадок коронавіруса. Німеччина добре оснащена ізоляторами в лікарнях, якщо вони потрібні в більшій кількості. Ми діємо швидко і адаптуємо нашу реакцію до поточної ситуації, і, на жаль, я повинен сказати, що ситуація змінилася за останні години", - сказав він.

Раніше РБК-Україна писало, що у Європі випадки коронавіруса зафіксовані в 15 країнах. Найбільше постраждала від нового вірусу Італія, де кількість заражених перевищила 300 осіб. Також в країні зафіксовано 11 смертей.

Також повідомлялося, що Єврокомісія вимагає від країн Євросоюзу уявити національні плани боротьби з коронавірусом. В ЄС закликали країни співтовариства утримуватися від неузгоджених дій.